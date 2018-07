En Suisse, les vaches d'alpage se font servir à boire par hélicoptère

Selon Swissmilk, une vache boit entre 50 et 100 litres par jour, des besoins que les sources mises à rude épreuve par la sécheresse ne permettent plus forcément de combler. De l'eau doit donc être amenée sur les pâturages, par camions-citernes mais aussi via hélicoptère.

L'armée de l'air Suisse est ainsi intervenue à sept reprises dans les cantons de St-Gall, Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieures, a indiqué à l'agence Keystone-ATS le porte-parole Daniel Reist. Selon ses estimations, entre 20.000 et 40.000 litres d'eau ont été acheminés sur chaque alpage.

L'armée n'est pas la seule à fournir ce type de services. Des entreprises privées le font également. L'armée n'intervient d'ailleurs que lorsque ces dernières ne peuvent pas le faire, précise M. Reist.

Il est difficile de savoir précisément combien d'interventions privées ont déjà eu lieu dans tout le pays. La Swiss Helicopter Association, qui représente plus d'une trentaine d'entreprises, ne dispose pas de chiffres pour l'ensemble de ses membres.

Depuis début juillet, l'entreprise Swiss Helicopter, qui possède quatorze bases à travers toute la Suisse, a effectué une vingtaine d'interventions et transporté environ 300.000 litres d'eau, indique Patrick Aegerter, membre de la direction. Lors de chaque engagement, l'hélicoptère est chargé et déchargé une vingtaine de fois, précise-t-il.

S'il ne pleut pas, la demande va augmenter partout en Suisse, estime M. Aegerter. Il relève que 2018 est un cas particulier. Swiss Helicopter n'avait plus fait ce genre de transports depuis plusieurs années. (ATS)