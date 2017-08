En images : la somptueuse éclipse lunaire

Le spectacle n'était visible que durant quelques minutes au moment du lever du satellite naturel de la Terre, soit à 21h14 à Uccle. L'astre de la nuit quittera déjà l'ombre de la Terre à 21h18. Le phénomène était un peu plus visible en Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre. Une éclipse de Lune ne se produit que lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. Ailleurs en Europe; cela a donné des images spectaculaires.