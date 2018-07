De juin à juillet, la Fiorita pare de mille feux les plateaux de Castelluccio (en images)

Chaque année entre le mois de juin et la mi-juillet, les plaines et les pâturages de Castelluccio, dans la commune de Norcia, en Italie, fleurissent. La Fiorita, cette super-floraison offre de fabuleux tableaux floraux, composés entre autres de narcisses, coquelicots, bleuets, jonquilles, ou encore de marguerites. Ces mosaïques de fleurs sont uniques et différentes d'année en année.