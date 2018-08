Comment les pesticides néonicotinoïdes rendent les pollinisateurs "accros"

D'après ces recherches, publiées mercredi dans la revue Proceedings of the Royal Society B, les insectes sont d'abord repoussés par l'eau sucrée contenant des néonicotinoïdes, puis se mettent peu à peu à la préférer à l'eau non traitée.

Comportement addictif

Les néonicotinoïdes, ensemble de sept insecticides neurotoxiques (acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride, thiaméthoxame, nitenpyrame et dinotéfurane), sont devenus les pesticides les plus utilisés dans le monde. "Il est d'abord apparu que les insectes évitaient la nourriture contenant le pesticide", décrit Andres Arce, chercheur à l'Imperial College de Londres. "Pourtant, au fur et à mesure où ils testaient la nourriture traitée, ils développaient une préférence pour celle-ci". Même quand le positionnement des mangeoires était inversé, les pollinisateurs se tournaient vers celle contenant l'insecticide.

Les néonicotinoïdes, même à faible dose, s'attaquent au système nerveux des pollinisateurs (abeilles et bourdons désorientés, sperme des mâles altéré...). "Nos résultats (...) montrent certains symptômes de comportement addictif", note Richard Gill, un autre auteur.

Aussi chez les abeilles

Début 2015, une précédente étude avait déjà relevé l'attirance apparente des abeilles pour les fleurs traitées: quand on leur proposait une solution de sucrose à côté d'une autre associée à un néonicotinoïde, les abeilles mellifères comme les bourdons préféraient se tourner vers le second nectar.

Comme la nicotine pour l'homme, "il se peut que les néonicotinoïdes agissent comme une drogue, rendant la nourriture plus gratifiante", relevaient les chercheurs de l'université de Newcastle.

Interdiction

Au contraire des pesticides de surface, les néonicotinoïdes servent souvent de manière préventive, par enrobage des semences: la substance est alors absorbée par la plante et se propage à tous ses tissus.

Plusieurs pays en ont acté l'interdiction, principalement du fait de leur impact sur les abeilles. L'UE a décidé en avril d'en bannir trois pour les cultures de plein champ.