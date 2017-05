Climat: les inquiétantes photos 'avant-après' de la Nasa

Afin de témoigner des conséquences du réchauffement climatique et de l'activité humaine sur notre planète, la Nasa a décidé de consacrer un site à des photos de types "avant-après". Ces photos ont été prises via satellite à quelques dizaines d'années d'intervalle.

Certaines photos montrent l'impact du changement climatique. C'est le cas de monts de neige qui ne sont plus enneigés du tout, de glaciers presque ou entièrement fondus ou encore de glissements de terrains qui changent complètement le paysage. On peut également voir apparaitre une nouvelle île dans la Mer Rouge, dû à l'éruption d'un volcan.

Les humains ne sont pas non plus étrangers à certains changements. Il est aussi possible d'en découvrir l'impact avec ces photos de la Nasa. De la disparation progressive d'une forêt au Cambodge à l'installation de panneaux solaires en Californie, en passant par les changements urbains et agricoles, l'Homme a laissé sa trace dans de nombreux endroits du globe.