Climat : les efforts chinois et indiens peuvent contrebalancer la politique de Trump

"Le leadership mondial sur le climat est en train de changer: les développements positifs en matière d'utilisation du charbon en Chine et en Inde réduiront vraisemblablement la croissance prévue des émissions de carbone dans le monde d'environ deux à trois milliards de tonnes d'ici 2030 en comparaison avec les prévisions faites il y a un an", estime le CAT, pour qui les récents retours en arrière menés par le président américain Trump par rapport aux efforts initiés sous l'administration Obama, s'ils sont pleinement mis en oeuvre et ne sont pas compensés par d'autres acteurs, devraient conduire à un aplanissement de la courbe des émissions américaines "au lieu de les voir poursuivre sur une tendance à la baisse".

Dans le même temps, aussi bien la Chine que l'Inde devraient faire mieux que leurs contributions actuellement prévues dans le cadre de l'accord de Paris, selon le Climate Action Tracker. En effet, la consommation chinoise de charbon, source d'énergie particulièrement polluante, s'est réduite depuis maintenant trois années consécutives (de 2013 à 2016) et une lente baisse devrait se poursuivre. Quant à l'Inde, elle a laissé entendre que les centrales au charbon que le pays avait prévu de construire ne seraient peut-être plus nécessaires. Si l'Inde met pleinement en oeuvre les politiques qu'elle a récemment annoncées, elle ralentirait de manière significative la croissance de ses émissions de CO2 au cours de la prochaine décennie. Il y a à peine cinq ans, voir la Chine et l'Inde progressivement tourner le dos au charbon aurait encore été perçu comme presque utopique.

Ces développements positifs dans les deux pays les plus peuplés de la planète dépassent largement les effets négatifs possibles sur les émissions américaines de la nouvelle politique climatique de l'administration Trump, et qui sont estimés à 0,4 GtCO2 d'ici 2030, selon les calculs du CAT.

Le projet regroupant des scientifiques se présentant comme indépendants souligne au passage combien le marché énergétique s'est transformé ces 10 dernières années, avec une chute des prix des énergies renouvelables, rendant celles-ci très compétitives. A l'heure actuellement, les capacités d'énergie renouvelable sont installées à travers le monde à une vitesse beaucoup plus rapide que les centrales au charbon.

Le CAT qualifie encore la politique climatique américaine de "moyenne" au regard des objectifs fixés par l'accord de Paris (limitation sous 2°C, voire 1,5°C, du réchauffement climatique). Cette analyse se base sur la contribution nationale (INDC) formulée sous l'administration Obama et qui prévoit une réduction des émissions de 26 à 28% d'ici 2025 par rapport au niveau de 2005. Mais une évaluation des politiques actuelles de l'administration Trump ferait passer la politique américaine de "moyenne" à "inadéquate", met en garde le CAT, qui place également les politiques climatiques de l'Inde et de la Chine, mais aussi de l'Union européenne, dans la catégorie "moyenne". Seuls cinq pays (le Costa Rica, l'Éthiopie, le Maroc, le Bhoutan et la Gambie) mènent une politique jugée "suffisante" aux yeux du CAT alors qu'aucun pays ne se trouve dans la première catégorie (rôle de modèle).

Les délégations de 196 pays sont réunies jusqu'au 18 mai à Bonn pour une session intermédiaire sous l'égide de l'UNFCCC, organe de l'Onu créé dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, afin de poursuivre le travail de mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat.