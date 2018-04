Ben Kilham, l'homme qui murmurait à l'oreille des ours (en images)

"Stripy" et "Jake", deux oursons qu'il a nourris en partie au biberon, n'hésitent pas à le suivre et à lui sauter dessus, mais une douzaine d'autres refusent de descendre de l'arbre quand il s'approche: Ben Kilham a fait de l'observation des ours noirs l'oeuvre de sa vie, et tiré de ses travaux autant d'enseignements sur les ours que sur les humains.