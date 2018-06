Au chevet de la biodiversité

Invités à Bruxelles, des représentants des pays partenaires ont dressé "un bilan très positif" de cette initiative jugée "unique en son genre", à l'heure où la biodiversité poursuit son déclin partout dans le monde.

La semaine dernière, l'IRSNB organisait un colloque dans le cadre de la clôture de la première phase de cinq ans du programme CEBioS, qui oeuvre à la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans les pays partenaires de la coopération belge.

Doté d'un budget de 6 millions d'euros, ce partenariat vise d'une part à "renforcer les connaissances et capacités des pays partenaires" et d'autre part à "faire valoir la biodiversité dans les projets des acteurs de la coopération comme l'Agence belge de développement (Enabel) ou les ONG", explique le coordinateur de CEBioS, Luc Janssens de Bisthoven.

"La première approche a porté ses fruits en établissant des partenariats fiables avec le Burundi ou la RDC notamment; la seconde est en cours de développement", ajoute-t-il.

Concrètement, CEBioS s'emploie entre autres à former de jeunes chercheurs à la taxonomie (découverte et description de nouvelles espèces) et à améliorer la communication de leurs recherches aux autorités pour une application en faveur du développement durable. L'élaboration de lexiques détaillant les habitats, les plantes et les noms locaux dans certaines aires protégées fait également partie de ses missions.

Au Bénin, par exemple, "les attentes sont énormes", avance le chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, Jean-Didier Akpona, présent lors du colloque. "Le défi principal est de développer des modèles qui permettent aux populations de s'épanouir et de s'extraire de la pauvreté, tout en conservant les ressources de la nature".

L'expertise belge sert également à accompagner les pays dans leurs engagements pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), qui visent à mettre fin à la pauvreté, renforcer l'égalité et lutter contre les conséquences du changement climatique d'ici 2030. "Nous travaillons plus spécifiquement sur les ODD 14 et 15 relatifs à la protection de la vie aquatique et sur Terre", précise Luc Janssens de Bisthoven.

A l'heure où la planète est confrontée à la sixième extinction massive d'espèces, causée par les humains d'après la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), "la biodiversité a plus que jamais besoin de protection", affirme M. Janssens de Bisthoven. "Sur 58% de la surface du globe, elle s'est tellement appauvrie que les services rendus par la nature (comme l'épuration de l'eau, la fertilité des sols, la pollinisation, etc.) ne fonctionnent plus suffisamment".

Grâce à des résultats probants, et malgré des moyens modestes au regard de l'ampleur des défis, le programme CEBioS doit être reconduit pour les cinq prochaines années. Les priorités s'articuleront notamment autour du développement de plus de synergies avec les autres acteurs belges de la coopération et de l'implication du secteur privé.