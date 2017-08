À l'assaut du plastique dans l'océan

Il ne renoncera pas. Mieux, Boyan Slat veut nettoyer le Pacifique Nord de sa gigantesque plaque de plastique dès 2018, avançant de deux ans son planning initial. C'est du moins ce qu'a promis l'entrepreneur néerlandais de 22 ans lors de sa conférence de presse, le 12 mai dernier, à Utrecht. Il y a urgence : chaque année, huit millions de tonnes de matières plastique se retrouvent dans les océans. Certes, la première mesure consisterait à ce qu'elles n'atteignent jamais la mer - 80 % de ces polluants proviennent des terres (le reste étant issu des activités maritimes). C'est d'ailleurs un message de prévention clé. Pour le chercheur à l'Ifremer et spécialiste français du phénomène, François Galgani, " il faut poursuivre l'interdiction des sacs plastique et aller capter les déchets à l'embouchure des fleuves ". Mais le mouvement semble inéluctable, d'après un rapport de la fondation Ellen MacArthur présenté au forum de Davos, en janvier 2016 : au rythme actuel, l'océan contiendra, en poids, plus de plastique que de poissons en 2050 ! Et on en trouve jusque dans les fosses, c'est-à-dire les zones de grande profondeur. Cet état des lieux pour le moins inquiétant pousse des amoureux de la mer, entrepreneurs engagés, navigateurs ou encore surfeurs, à imaginer des engins pour aller directement chercher à la surface les plastiques.

