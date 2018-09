200 personnalités françaises lancent un appel au politique pour sauver la planète

"Quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, nous lançons cet appel: face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement", assènent d'entrée de jeu les signataires, emmenés par l'actrice Juliette Binoche et l'astrophysicien Aurélien Barrau.

"Réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l'eau et de l'air, déforestation rapide (...) Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont en situation critique", poursuivent-ils.

Au bas du texte, ont apposé leur signature Alain Delon, Marion Cotillard, Pedro Almodovar, des experts dans les domaines de la physique, de l'astrophysique, de la biologie, mais aussi des personnalités étrangères telles que les acteurs américains Bradley Cooper et Ethan Hawke, les Britanniques Ralph Fiennes et Jude Law, le sculpteur Anish Kapoor ou la chanteuse Patti Smith.

Ce cri du coeur se termine toutefois sur une note d'espoir: "il n'est pas trop tard pour éviter le pire". Les signataires enjoignent aux politiques de prendre leurs responsabilités, loin des lobbys et au risque de se rendre impopulaires, pour faire des questions environnementales une priorité.

"De très nombreux autres combats sont légitimes", conclut l'appel. "Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra plus être mené."