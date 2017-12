10% de moins en 25 ans: la disparition inquiétante des étendues sauvages

Les dernières grandes étendues sauvages dans le monde se réduisent à un rythme préoccupant... et cela ne va pas s'arranger. Selon une étude cartographique menée par l'université du Queensland, 10% des espaces sauvages ont disparu au cours de ces deux dernières décennies, en grande partie à cause de l'activité humaine. Au cours de l'histoire, on a pu constater une dégradation majeure de 5...