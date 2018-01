Willy Borsus: "Je suis défavorable à un prolongement du tronc commun"

"Je suis défavorable à un prolongement du tronc commun. Je plaide pour un dialogue et une reconsidération de l'allongement qui est vraiment une erreur fondamentale. Le niveau de l'enseignement doit être beaucoup plus soutenu et plus en phase avec les besoins du marché du travail", a notamment dit le ministre-président wallon sur les ondes de La Première.

M. Borsus a par ailleurs confirmé la volonté de son gouvernement MR-cdH de réformer les allocations familiales en prévoyant un basculement pour les enfants à naître vers un dispositif d'octroi de 150 euros par mois par enfant (165 pour ceux de 18 ans et plus) assorti de compléments sociaux. Il a souligné que le gouvernement wallon avait adapté le texte en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat et en densifiant les explications en conséquence.

Pour lui, une choses est sûre: les Wallons basculeront dans un nouveau système même si les Bruxellois ne sont pas prêts de leur côté.