Westland New Post, cette nébuleuse milice d'extrême droite

À 63 ans, Michel Libert n'est pas un inconnu dans le dossier des Tueurs du Brabant. Il y apparaît sporadiquement depuis les années 1980. Depuis qu'un lien a été établi avec le Westland New Post (WNP), une milice d'extrême droite dont il aurait été le numéro deux et qui va conduire à son arrestation en 1983 et 2014. Ces dernières semaines, il est revenu sur le devant de la scène puisqu'un nouveau témoin a pointé l'homme comme étant "le géant" de la bande. Un ex-membre du WNP, resté anonyme, déclare qu'il partait en mission d'exploration dans de grandes surfaces au début des années 1980. Michel Libert, comme Bonkoffsky, avait, à l'époque des faits, un air de ressemblance avec le portrait numéro 19. L'intéressé nie cependant les accusations. "Nous étions prêts à tuer, mais seulement dans des situations de guerre, contre l'ennemi. Pas pour terroriser la population ", dit-il. Son argument était qu'il pensait que ces missions étaient mandatées par la sécurité de l'état. Libert s'était déjà exprimé dans les médias à ce sujet. Dans les années 80, il affirmait ainsi que son organisation travaillait pour les services secrets et des personnes haut placées.

