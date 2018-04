Wallonie-Bruxelles : SOS aides européennes !

La Wallonie et Bruxelles ont besoin de l'Europe. Financièrement, la politique de cohésion menée au niveau de l'Union est vitale pour le redéveloppement des deux Régions. Pour la période 2014-2020, Namur a reçu plus de 1,3 milliard d'euros pour appuyer ses politiques de redressement et la capitale environ un demi-milliard pour panser ses plaies sociales. En tout, Flandre comprise, la Belgique aura bénéficié d'une enveloppe de 2,5 milliards d'euros pour les sept années en cours. La politique de cohésion recouvre les subsides régionaux et de cohésion, mais aussi le Fonds social européen, l'Initiative pour l'emploi des jeunes ou encore le Fonds agricole. C'est le contrepoids du Marché commun, une politique visant à combler les fossés forcément creusés par un libre échange intégral.

