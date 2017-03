Visas humanitaires: "un point essentiel pour la politique d'asile européenne"

La Belgique met la priorité sur l'accueil des réfugiés dans la région du conflit, dans des pays voisins. Elle y consacre des millions d'euros par an et cela lui permet de venir en aide aux plus faibles. Elle a accordé l'an dernier 1.200 visas humanitaires, a affirmé Theo Francken (N-VA), interrogé sur La Première (RTBF).