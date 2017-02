Vilvorde met sur pied une commission pour rendre les intercommunales plus efficaces

"Nous avons déjà une fois par an une commission communale spéciale qui discute de la gestion de toutes les intercommunales au sein desquelles la ville est responsable. Nous voulons encore faire un pas de plus et analyser comment les structures de gestion de ces intercommunales peuvent être simplifiées et si des mandats peuvent être supprimés", a expliqué le bourgmestre Bonte.

"La question de savoir si Vilvorde doit encore faire partie de ces instances doit aussi être abordée. Nous souhaitons aussi associer les autres communes", a poursuivi le maïeur. L'opposition siègera aussi dans cette commission. Comme annoncé précédemment, le bourgmestre a en outre donné au conseil un aperçu des mandats et compétences des membres du conseil communal de Vilvorde.