Vigilance: routes et trottoirs glissants, brouillard dense

En province de Luxembourg, de Namur et de Liège, l'IRM prévoit du verglas au sol jusqu'à lundi matin. L'Institut conseille aux automobilistes de garder des distances de freinage suffisantes et de modérer leur vitesse.

Un brouillard localement très dense, réduisant la visibilité à moins de 200 mètres, est prévu sur toutes les régions du pays jusqu'à lundi matin également. Les conducteurs sont appelés à rouler lentement et à tenir compte d'un risque de réduction soudaine de la visibilité.

Il s'agit donc d'être particulièrement prudent lors de tout déplacement ce dimanche.

Les organisations d'assistance dépannage s'attendent à un lundi chargé sur les routes, avec des problèmes techniques et des files, notamment.

Le Tec Liège-Verviers indique d'ailleurs que son "plan intempéries" reste d'actualité dimanche. Seules certaines lignes sont touchées, par des suppressions ou des déviations, et la situation doit évoluer en fonction des conditions météorologiques. Il est donc conseillé de consulter le site internet pour une version actualisée des informations de circulation.

Toujours dans la région de Verviers, les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, ont indiqué avoir été sollicités à une vingtaine de reprises samedi soir, justement suite à l'apparition de verglas. Il s'agissait essentiellement de chutes extérieures mais aussi de quatre accidents de la route qui ont nécessité des balisages, des nettoyages de chaussée ainsi qu'une désincarcération. Les pompiers sont aussi intervenus pour aider une ambulance en difficulté sur le parking de la maison de repos La Lainière, à Verviers.

Plus doux et généralement sec

Le temps sera plus doux et il fera généralement sec lundi, selon les prévisions de l'IRM. Le ciel sera gris et brumeux et un brouillard parfois épais sera présent. Les maxima atteindront entre 1 et 8 degrés.

Le risque de quelques faibles pluies intermittentes persistera en matinée. Dans l'après-midi, le temps restera généralement sec et quelques éclaircies timides pourront surgir localement. Les maxima oscilleront entre 8 degrés à la Côte, 4 ou 5 degrés sur le centre et 1 à 3 degrés en Ardenne. Le vent sera faible de directions variées.

En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité restera abondante avec par moments un peu de bruine et, en Ardenne, quelques précipitations hivernales. Le gel nocturne restera limité à la Haute Belgique avec des minima compris entre 0 et -2 degrés sur cette région et de +1 à +4 degrés ailleurs. Le vent sera faible, d'abord variable, puis de secteur sud-sud-ouest.

Lundi, le ciel sera gris et brumeux et donnera un peu de pluie ou de bruine. L'après-midi ou en soirée, davantage de pluie est attendue et, en Haute Belgique, de la neige. Les températures atteindront 5 degrés. Une précipitation traversera le pays d'ouest en est pendant la nuit. Les chutes de neige sur les hauteurs pourront rendre les routes glissantes.

L'IRM signale par ailleurs des conditions favorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eaux. Il conseille d'être attentif à tout symptôme de maux de tête ou de nausées qui pourraient provenir d'une intoxication au CO.