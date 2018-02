Vigilance renforcée de mise sur les routes

La cellule d'action routière est composée du centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route. La CAR recommande aux usagers de la route de rester prudents et vigilants. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manoeuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et surtout à ne pas dépasser les épandeuses.

Les voyageurs peuvent se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau routier wallon via les sites trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be.

De la neige et du sel en Flandre

La neige traversera la Flandre à partir de l'ouest entre 07h00 et 08h00 vendredi, selon les dernières prévisions météorologiques. La zone neigeuse atteindra le centre du pays peu après l'heure de pointe matinale, selon Wegen en Verkeer, l'agence flamande des routes et du trafic. Quelque 300 tonnes de sel ont été répandues pendant la nuit sur les routes flamandes.

Les averses hivernales pourraient être localement intenses et se poursuivre jusqu'à l'heure de pointe en soirée. Wegen en Verkeer conseille dès lors aux automobilistes de rester chez eux ou d'opter pour un autre moyen de transport. "Les routes peuvent être dangereusement glissantes", prévient l'agence. Il est recommandé à ceux qui doivent prendre la route d'adapter leur vitesse et de maintenir une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules.

L'agence flamande des routes et du trafic a par ailleurs traité les routes pendant la nuit avec une couche préventive de sel. Au total, quelque 300 tonnes de sel a été répandu. Wegen en Verkeer reste prêt à répandre de nouveau du sel sur les routes et à effectuer éventuellement des déneigements. Pour plus d'informations sur la circulation en Flandre: www.verkeerscentrum.be.