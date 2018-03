Veviba : les journalistes à l'origine de l'enquête au Kosovo menacés de mort

"Je vais vous mettre en morceaux avec une hache, je vais vous massacrer. Retenez ce que je dis, je vais prendre la kalachnikov et je vais tous vous buter". C'est en ces termes que le patron de l'entreprise Euro-IDA a proféré des menaces par téléphone aux journalistes du site d'information Insajderi, à l'origine de l'enquête sur la filière d'importation de viande avariée.

Ces derniers ont réagi en faisant appel à la justice, précise la RTBF. L'exportation de viande non conforme vers le Kosovo a été mise au jour alors que le géant belge de la viande Veviba, installé à Bastogne, est au coeur d'un scandale. L'entreprise est suspectée de plusieurs fraudes, notamment d'avoir remplacé la date de péremption mentionnée sur les étiquettes de sa viande par une date plus récente et d'avoir incorporé dans de la viande hachée des morceaux non destinés à l'alimentation humaine.