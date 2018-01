Vers un abaissement à 2 du niveau général de la menace?

Le Conseil national de sécurité, au sein duquel siègent le gouvernement et les responsables de l'appareil sécuritaire, se réunira lundi. L'Ocam y présentera sa dernière analyse.

Selon des sources proches de l'exécutif, un abaissement du niveau de la menace est pressenti. Les services de sécurité et la police ont consenti d'importants efforts et le risque d'une attaque de l'État islamique, après les revers subis par l'organisation en Syrie et en Irak, s'est fortement réduit.

L'Ocam pourrait décider d'abaisser le niveau général à 2 mais de le maintenir à 3 pour une série de lieux sensibles. Une réduction du nombre de militaires en rue, ou la suppression de la mesure, pourrait également être décidée par le gouvernement, le centre de crise et les services de sécurité.