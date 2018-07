Vendredi 13, jour de chance ?

Posséder un trèfle à quatre feuilles ou un fer à cheval, toucher du bois, croiser les doigts, inviter un convive supplémentaire pour éviter d'être 13 à table, etc. sont autant de trucs et astuces pour chasser le mauvais sort...selon les superstitieux en tout cas !

Et le vendredi 13 dans tout ça ? Pour certains, il signifie un grand jour de chance. La Loterie Nationale l'a d'ailleurs bien compris. Des "supers cagnottes" sont organisées chaque vendredi 13 et les joueurs sont beaucoup plus nombreux à tenter leur chance. Ce vendredi 13 juillet 2018 ne fait pas exception à la règle puisqu'il y a 2.5 millions à gagner au lotto et 17 millions à l'Euro Millions.

Par contre pour d'autres, le vendredi 13 est inévitablement un jour de malchance. Donald Dossey, scientifique comportemental et directeur du Centre de Phobie à Asheville, aux États-Unis estime qu'entre 17 millions et 21 millions d'Américains souffrent de paraskevidekatriaphobie (la peur du vendredi 13). Ce jour-là, ces malades anxieux modifient leurs activités habituelles et leurs craintes engendrent aux États-Unis des pertes économiques estimées entre $750 millions et $1 milliard chaque vendredi 13.

Pour cause, ils évitent de se rendre au travail, achètent moins de marchandises, évitent de voyager (surtout en avion) et il y a une diminution de la fréquentation des restaurants et des cinémas.

La peur du nombre 13 est la superstition la plus répandue dans la culture occidentale. Son origine viendrait de la religion et du Nouveau Testament en l'occurrence. En effet, treize personnes ont assisté à la Cène (Jésus et ses douze apôtres). Et c'est Judas, le treizième convive qui trahira Jésus. La malédiction du vendredi serait, quant à elle, due au fait que le Christ aurait été crucifié un vendredi. On remarquera toutefois que c'est le mardi 13 qui est redouté par les Espagnols.

A contrario, le 12 est considéré comme le nombre "divin". En effet, il y a 12 dieux dans l'Olympe antique, 12 signes du zodiaque, 12 travaux d'Hercule, etc. Il y a aussi 12 mois dans l'année, 12 heures le jour et 12 heures la nuit.

Toutefois, le vendredi 13 n'est pas un jour de malchance pour tout le monde. Chez les Italiens, par exemple, c'est 17 qui est le nombre "porte-malheur". Par ailleurs, des millions d'Asiatiques ont peur du chiffre 4.