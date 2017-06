Vacances : quelles sont les tendances belges cette année ?

Trois nouveaux paramètres font leur apparition dans le sondage cette année. En effet, Europ Assistance a questionné les interviewés sur leurs villes cultuelles préférées, leurs préférences en matière de logement et l'influence des évaluations en ligne. Qu'en est-il du Belge ?

Plus de Belges annoncent vouloir partir en vacances par rapport à l'année dernière. Europ Assistance a enregistré que 60% d'entre eux ont des projets de vacances, ce qui représente une hausse de 13 points par rapport à l'année 2016. Cette augmentation touche toutes les durées de voyage. 45% des Belges veulent partir maximum une semaine et 35% deux semaines.

Pour les Belges, le climat et le budget arrivent en tête (51 % chacun) en ce qui concerne les critères choix de la destination, suivis par les risques relatifs à la sécurité / crainte d'attentats terroristes (36 %). Les pays européens restent les destinations les plus prisées. La France est l'endroit de prédilection des vacanciers avec 32% des intentions de séjours. Elle est suivie par l'Espagne (32%) et l'Italie (12%). Le sondage démontre également une hausse de 7 points (16% en 2017) concernant les Belges souhaitant partir en vacances dans leur propre pays. New York, Rome et Barcelone sont les destinations de rêve de nos compatriotes.

56 % des Belges signalent qu'ils partiront en vacances en voiture, reflétant une augmentation de 4 points par rapport à 2016. Les voyages en avion augmentent également de 5 points pour atteindre les 48%, une tendance partagée par les trajets en train (11 %, +9 points).

Concernant le budget alloué aux vacances, la Belgique se classe 4e parmi les pays européens sondés avec un budget vacances moyen de 2179 €/ménage. Il s'agit cependant d'une baisse de 10% par rapport à l'année dernière, probablement due à la hausse des nombres de personnes partant en vacances et des séjours de type courts. Elle touche autant les francophones que les néerlandophones.

La moitié des Belges partent en vacances pour se reposer (51%). 48% partiront en famille ou avec des amis; et 38% veulent découvrir de nouvelles cultures lors de leur séjour.

Un séjour à la mer reste les vacances idéales pour la plupart des Belges (56 %, +2 points). Ils optent aussi régulièrement pour un voyage itinérant (29 %, +5 points) ou pour des vacances à la campagne (25 %, +5 points). Les séjours en ville (-1 point) et à la montagne (-8 points) enregistrent quant à eux une baisse de popularité.

Les nouvelles tendances en matière de vacances et de logement indiquent que 30 % des Belges optent pour un logement chez l'habitant, 24 % pour le camping primitif (dans une tente, sans infrastructure spécifique), et 17 % pour des voyages autour du monde. 27% de nos compatriotes sont influencés par les critiques en ligne lors du choix du logement.

Chloé de Radzitzky