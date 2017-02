Urgence pour la commission d'enquête Publifin au parlement wallon

La commission des Affaires générales se réunira en fin de matinée pour mettre fin à la commission spéciale et voter l'instauration de la commission d'enquête, avant le vote en plénière attendue en fin de journée. La commission pourrait être installée dès jeudi et entamer ses auditions lundi.

Le texte qui l'institue est une proposition de résolution PS-cdH. L'opposition ne s'y est donc pas associée, même si elle devrait l'approuver selon toutes vraisemblances.

Il vise à examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin. Plusieurs demandes de l'opposition y sont intégrées, mais le travail de la commission se concentrera sur le groupe bâti autour de l'intercommunale liégeoise ainsi que la tutelle régionale.

Dans l'opposition, d'aucuns auraient voulu viser plus large. Dans la majorité, on rappelait à cet égard que le gouvernement avait, pour les autres intercommunales de Wallonie, déjà entamé le screening de tous les organismes supra-communaux, pour vérifier l'utilité des mandats et la hauteur des rémunérations, avant de revenir vers le parlement pour supprimer des mandats inutiles, supprimer ou limiter des rémunérations excessives et renforcer le contrôle.