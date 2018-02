Une trentaine de personnes rendent hommage aux victimes de Buizingen

Le 15 février 2010, le train assurant la liaison entre Louvain et Braine-le-Comte et celui reliant Quiévrain à Liège étaient entrés en collision à hauteur de Buizingen, faisant 19 morts et 162 blessés.

"Nous célébrons ce dimanche ceux que nous avons subitement perdus et nous soutenons ceux qui sont restés", a déclaré Patricia, la soeur de l'une des victimes de l'accident. "La tristesse est toujours présente même si son intensité diminue. Cette catastrophe n'aurait jamais dû se produire et nous souhaitons que plus personne n'aura à vivre un tel drame", a-t-elle ajouté.

"Nous espérons que les procédures juridiques vont enfin pouvoir démarrer", a de son côté indiqué Anita Mahy, de l'association "Catastrophe Ferroviaire Buizingen: Plus Jamais". La chambre du conseil de Bruxelles se penchera sur le dossier le 26 mars prochain. En avril 2017, l'examen du renvoi éventuel des inculpés vers le tribunal avait été reporté à une date indéterminée car une des parties au dossier avait introduit une demande de devoirs d'enquête complémentaires.

Enfin, la cérémonie de ce dimanche entendait également rendre hommage aux deux cheminots qui ont perdu la vie le 27 novembre dernier alors qu'ils travaillaient sur les voies.