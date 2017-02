Une septantaine de personnes intoxiquées au CO dans le nouveau karting de Wavre

Le plan communal d'urgence a été déclenché vers 20h30, selon les autorités communales. Parmi les victimes, cinq ont été sévèrement intoxiquées, 12 modérément et une cinquantaine légèrement. Vers 23h30, toutes les victimes avaient été prises en charge et évacuées des lieux, a confirmé la Ville de Wavre qui précise qu'aucun pronostic vital n'est engagé.

Ces intoxications se sont produites lors d'un événement privé qui rassemblait quelque 150 personnes au Wavre Indoor Karting, ouvert la veille. Pour l'heure, on ignore encore l'origine de l'incident. A priori, l'incident serait lié aux gaz d'échappement des véhicules et à une mauvais évacutation de ceux-ci, mais l'enquête devra déterminer l'origine du problème, selon la Ville.

Les victimes ont été dispatchées dans divers hôpitaux de la région. Les cinq personnes fortement intoxiquées sont traitées dans les Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles et à l'hôpital Saint-Pierre d'Ottignies.

Sur les cinquante personnes légèrement intoxiquées, certaines ont déjà pu rejoindre leur domicile.

Un médecin s'est rendu sur place, accompagné d'adjoints médicaux, et la Croix-Rouge a mis à disposition des moyens logistiques. En outre, dix policiers sont présents sur les lieux du drame.

Les symptômes d'intoxication au CO sont des maux de tête, des vertiges, des nausées et des vomissements, indique le Centre anti-poison. En cas d'exposition à une concentration très importante de CO, il peut y avoir d'emblée un arrêt respiratoire. Si les secours n'arrivent pas à temps, la victime peut perdre connaissance, tomber dans le coma, développer des lésions cérébrales ou décéder. Un call-center est ouvert pour les familles des victimes (010/230.430).

Ouvert cette semaine à peine, au boulevard de l'Europe à Wavre, le Wavre Indoor Karting fait six cent cinquante mètres de long, sur deux étages et avec 21 virages.