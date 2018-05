Une première plantation de cannabis thérapeutique pourrait voir le jour dans le Limbourg

L'entreprise limbourgeoise Rendocan voudrait produire légalement 5 tonnes de cannabis thérapeutique par an à Kinrooi, non loin de la frontière hollandaise. Pour ce faire, le cadre juridique en vigueur doit être adapté, ce qui est actuellement à l'étude au cabinet de la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld), rapportent De Tijd et L'Echo vendredi.