Une marche blanche de 1.500 citoyens pour dire adieu à Mawda

Le rendez-vous était donné à la chaussée de Haecht à Haren, à la Porte d'Ulysse, un centre pour les migrants géré par Médecins du Monde et la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. En attendant que la marche de soutien aux parents de la petite Mawda démarre pour rejoindre le cimetière d'Evere, les personnes qui ont fait le déplacement discutent dans le calme, sous un soleil de plomb, s'échangent de sourires timides entendus. Certains s'inquiètent du sort des réfugiés du parc Maximilien, regrettent de ne pas pouvoir plus souvent aller les aider. D'autres discutent de sujets plus légers, évitant les polémiques sur le cas de cette fillette de deux ans touchée à la tête dans la nuit du 16 au 17 mai par une balle de la police tirée vers la camionnette dans laquelle elle se trouvait avec ses parents Kurdes irakiens et d'autres migrants.

A 13h15, le cortège s'élance sur le parcours d'environ 1,5 kilomètre, la majorité des participants sont vêtus de blanc, signe de pureté et de paix, certains une rose ou une fleur blanche à la main. La marche de soutien aux parents de la fillette kurde se veut sobre et apolitique. Et l'ambiance est effectivement au recueillement, dans la foule d'environ 1.500 personnes selon les organisateurs, sans voyeurisme malsain. "Nous n'avons invité aucun politique à se joindre à la marche", assène d'ailleurs Mehdi Kassou, de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, à l'initiative de l'événement avec Médecins du Monde. "Les commentaires du monde politique ont été jusqu'ici assez malvenus, voire insultants."

La foule est mixte. Toutes les catégories d'âge sont représentées. Des parents ont fait le déplacement avec leur bébé, des enfants suivent le rythme lent de la foule en draisienne, d'autres citoyens, vélo ou trottinette à la main, remontent l'avenue Jules Bordet bloquée à la circulation pour l'occasion. Des personnes beaucoup plus âgées, bob vissé sur la tête, ont aussi fait le déplacement dans la chaleur. Sur des tee-shirts, on peut voir des logos d'appartenance à l'une ou l'autre ASBL bruxelloise de soutien aux réfugiés. Des personnes arborent la photo de la fillette kurde sur la poche de leur poitrine.

En déambulant, on prend conscience de l'ampleur de la foule, devant et derrière. "Ah oui, on est quand même nombreux, c'est bien !", se rassure un participant. Un autre s'exclame, un brin de déception et de révolte dans la voix : "On devrait être au moins 200 000 dans de pareilles circonstances !". Le long du parcours, un enfant de 5 ans s'étonne que toutes les personnes autour de lui soient habillées de blanc. "Parce que c'est la couleur de l'espoir", lui répond sa grand-mère qui l'accompagne.

Protéger les droits des plus vulnérables

En tête de cortège, les parents de la petite Mawda et son petit frère tranchent avec la masse blanche qui les suit. Ils sont habillés, eux, entièrement de noir. La maman, silhouette frêle, le visage marqué. Le papa l'air grave, le petit frère l'air inquiet.

Une minute de silence est observée à l'entrée du cimetière d'Evere avant de rejoindre la parcelle musulmane quelques centaines de mètres plus loin où la foule se répartit autour du kiosque où est disposé le petit cercueil blanc. Par respect, les caméras ont été invitées à ne pas suivre la famille jusque-là.

La cérémonie est prononcée en arabe et même si la plupart des personnes présentes n'en saisissent pas un mot, la foule devine les propos de la prière des proches de l'enfant. L'hommage est rempli d'émotion et de solidarité envers la famille touchée par la tragédie. Dans la foule, certains ravalent leurs sanglots, d'autres essuient une larme. Le soleil brille toujours autant, pied de nez à la tristesse de la mort d'une enfant de deux ans.

Plusieurs membres de la société civile prennent la parole après la mise en terre de Mawda. Le délégué général aux droits de l'enfant Bernard De Vos, qui insiste sur l'urgence à protéger les droits des plus vulnérables, "même s'il est trop tard pour Mawda". Des voeux auxquels s'est jointe la nouvelle présidente de la Ligue des droits humains Olivia Venet. Carine Russo a également adressé des paroles de réconfort aux proches de Mawda. "Les parents nécessitent tout notre soutien, car ils sont loin des leurs face à l'irrémédiable perte de leur petite fille", a-t-elle déclaré.

La cérémonie s'est achevée vers 15h00 autour de la parcelle dédiée à la petite fille. En file, les parents ont pris le temps de serrer la main des citoyens venus en nombre les réconforter.