Une liste bilingue avec des candidats flamands de Prolink à Linkebeek

Une liste bilingue composée notamment de candidats flamands de la liste locale Prolink se présentera à Linkebeek en plus des deux listes francophones tirées respectivement par Damien Thiery (MR) et Yves Ghequiere (Indépendant sur une liste composée également de candidats DéFI, PS, Ecolo et MR). La liste 'Actief Linkebeek' sera tirée par un commerçant local, Mitra De Kempeneer. L'ancienne liste Prolink ne se présente plus.