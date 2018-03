Une importante fuite d'eau entraîne la fermeture de la chaussée de Stockel à Bruxelles

Mais d'importants dégâts ont été causés à la fondation de la chaussée de Stockel. En conséquence, la chaussée est fermée au niveau du carrefour avec le chemin du Struykbeken, et ce pour plusieurs jours, indique vendredi la commune. Vivaqua "travaille au finish", assure de son côté la société d'eau.

En réparant la fuite, les équipes techniques de Vivaqua ont découvert une "importante cavité sous la chaussée", qui devra être réparée sur une portion de 5 m de long sur 5 m de large (à 1,30 m de profondeur), explique l'entreprise. "Il n'y a pas de risque d'instabilité pour les bâtiments se trouvant dans le périmètre du chantier. Le réseau d'égouttage n'a pas été impacté et fonctionne normalement", ajoute-t-elle.

La fuite s'est produite à proximité d'une conduite de gaz à haute pression de la société Fluxys. Aucune fuite de gaz n'a été constatée, mais cette situation ainsi que l'ampleur des dégâts ont contraint la commune de Woluwé-Saint-Lambert à fermer la chaussée au niveau du carrefour avec le chemin du Struykbeken.

Les travaux de réfection de la voirie devaient être entamés jeudi. En raison des fortes pluies, les opérations n'ont commencé que ce vendredi. Elles dureront environ une semaine, d'après Vivaqua.

En attendant, des déviations ont été mises en place. Les automobilistes venant de Woluwe-Saint-Lambert doivent emprunter le chemin du Struykbeken et ensuite les avenues Debecker et Dumont. Les véhicules provenant de Woluwe-Saint-Pierre doivent passer par l'avenue du Bleuet, les rues Konkel, au Bois et des Déportés.

La Stib, société des transports en commun bruxellois, a elle interrompu la ligne du bus 28 au niveau du chemin du Struykbeken où un terminus provisoire a été installé.