Une femme tue ses trois enfants à Varsenare

Vers 2h00 du matin, cette infirmière de 30 ans a percuté en voiture le pilier d'un pont à Oostkamp, sur l'E40. Elle a survécu à l'accident et a été hospitalisée. Plus tôt dans la nuit, elle aurait tué ses trois enfants, un garçon de quelques mois, une fillette de deux ans et leur frère de quatre ans, à son domicile de Varsenare, une commune de Jabbeke.

Le laboratoire judiciaire s'est rendu sur les lieux pour déterminer les circonstances des faits.

À la demande du juge d'instruction, le parquet et la police locale n'étaient pas autorisés à communiquer sur l'affaire, dans l'intérêt de l'enquête.

La femme doit être présenté dans les 48 heures au juge d'instruction, qui décidera de son éventuel placement sous mandat d'arrêt.