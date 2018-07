Une dizaine de liaisons IC devraient circuler presque toute la journée mercredi

A nouveau, la SNCB privilégie les grandes lignes, puisqu'il s'agit des liaisons IC Ostende-Bruxelles-Eupen, Charleroi-Sud-Essen, Binche-Turnhout, Quiévrain-Liège-Guillemins, Bruxelles-Midi-Namur-Luxembourg, Bruxelles-Midi-Namur-Liège-Palais, Tournai-Namur, Tongres-Hasselt-Aarschot-Bruxelles-Denderleeuw-Alost-Gand-Saint-Pierre, Gand-Saint-Pierre-Landen, Liers-Gouvy, Gouvy- Luxembourg et Bruxelles-Midi-Anvers-Central-Breda-Amsterdam-Central.

Douze autres lignes IC ne circuleront à l'inverse pas, à savoir Mons-Brussels Airport-Zaventem -Tournai, Anvers-Central-Louvain, Mol-Hasselt, Gand-Saint-Pierre-Bruxelles-Welkenraedt, Brussels Airport-Zaventem-Gembloux, Brussels Airport-Zaventem-Bruges, Bruges-Knokke, Etterbeek-Brussels Airport-Zaventem, La Panne-Gand-Saint-Pierre, Gand-Saint-Pierre-Anvers-Central, Turnhout-Anvers-Central, Anvers-Central-Bruxelles-Midi.

Quant aux autres liaisons IC, elles circuleront en cours de journée ou seulement durant les heures de pointe. Un nombre très limité de trains S et de trains L prendront du service et ce, uniquement en heures de pointe. La majorité des trains P ne rouleront pas non plus. Les trains supplémentaires vers le littoral et les trains touristiques ne seront quant à eux pas de sortie. A l'inverse, cinq trains spéciaux seront affrétés pour le Dour festival, deux en provenance de Bruxelles, deux de Namur et un de Tournai.

Les gares Arcades, Balen, Beringen, Beverlo, Bourg-Léopold, Coxyde, Dixmude, Duinbergen, Florenville, Furnes, Heist, Heusden, Hofstade, Knokke, Kortemark, La Panne, Tielt, Zolder, Zonhoven ne seront pas desservies, indique la SNCB.

L'entreprise ferroviaire déconseille de circuler depuis ou vers Beersel, Beignée, Berzée, Bléret, Bierset-Awans, Boechout, Bouwel, Cour-sur-Heure, Ecaussinnes, Evere, Familleureux, Fexhe-le-Haut-Clocher, Hamont, Haren, Huizingen, Jamioulx, Kessel, Lommel, Marche-lez-Ecaussinnes, Meiser, Moensberg, Momalle, Neerpelt, Nijlen, Overpelt, Pry, Remicourt, Voroux et Wolfstee.

La SNCB recommande aux voyageurs de consulter le planificateur de voyages ou l'application pour plus d'informations.