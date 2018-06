Un "Willkommen in Walloniën" pas bienvenu

Aux entrées autoroutières en Wallonie, on voit des panneaux "Bienvenue en Wallonie". A l'entrée en Belgique, à Steinebrück et Eynatten, on lit "Willkommen in Walloniën". La chose irrite l'élue germanophone, Jenny Baltus-Möres.