Un week-end tropical

Vendredi, la journée débutera par endroits sous la grisaille, avec des nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard, principalement au littoral, sur l'ouest et en Ardenne. Cette grisaille sera parfois tenace à la mer et sur l'extrême ouest.

En journée, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Quelques averses, voire des d'orages, ne sont pas exclus en cours d'après-midi. "Ces averses seront toutefois moins actives et moins fréquentes que les jours précédents", précise l'IRM. Il soufflera un vent faible sans direction privilégiée. Au littoral, ce dernier s'orientera toutefois au secteur nord à nord-ouest l'après-midi et deviendra modéré. Les maxima varieront entre 17 ou 18 degrés à la côte et 26 degrés en Campine.

En soirée, le risque de quelques averses localisées, éventuellement orageuses, persistera, mais il fera sec en de nombreux endroits. Durant la nuit, le temps deviendra de plus en plus sec avec de larges éclaircies. De la brume, du brouillard et des nuages bas pourront à nouveau se former, principalement dans l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible de directions variées.

Samedi, le temps sera souvent ensoleillé malgré quelques nuages cumuliformes ou voiles d'altitude. Il fera chaud avec des maxima de 24 degrés en Ardenne à 29 degrés en Campine. A la mer, le mercure grimpera jusque 25 degrés avant que le vent ne tourne au nord-est, d'où la perte de quelques degrés l'après-midi.

Dimanche, il fera dans un premier temps ensoleillé, avec localement jusqu'à 30 degrés en Campine. Ailleurs, les maxima se situeront entre 24 degrés en Ardenne ainsi qu'à la mer et 28 ou 29 degrés dans le centre du pays. L'après-midi et en soirée, des averses et orages seront possibles localement.