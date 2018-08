Un week-end sec et ensoleillé avant le retour des orages lundi

Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec sur l'ensemble des régions avec la présence de nuages élevés. Les minima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés au littoral.

Dimanche, le temps sera généralement ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Dans le nord-ouest du pays, les champs nuageux pourraient être plus nombreux mais le temps restera sec partout. Il fera un peu plus chaud avec des maxima entre 21 degrés en Ardenne et 27 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud.