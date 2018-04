Un week-end printanier à l'horizon

Vendredi, le ciel sera souvent ensoleillé malgré quelques voiles nuageux d'altitude. Il soufflera un vent modéré de secteur sud-est, parfois assez fort au littoral et en Ardenne. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre du pays.

Vendredi soir et durant la nuit, le temps restera sec et peu nuageux, avec quelques nuages d'altitude surtout en fin de nuit sur l'ouest. Les minima seront relativement doux: autour de 4 degrés en Hautes-Fagnes et de 8 à 9 degrés dans le centre et l'ouest.

La journée de samedi s'annonce elle printanière, avec du soleil et des nuages d'altitude. Sur l'ouest, davantage de nuages sont attendus mais le temps restera cependant pratiquement sec. Le mercure oscillera autour des 16 degrés en Haute Belgique et des 21 degrés en Campine.

Dimanche, il fera toujours sec dans la plupart des régions. Un peu de pluie pourrait toutefois tomber en début de journée dans l'ouest du pays. Il fera chaud avec des maxima proches de 20 degrés dans l'intérieur des terres. Au littoral, les maxima ne dépasseront par contre pas les 12 degrés, sous l'effet d'une brise de mer de nord à nord-est.

A partir de lundi, le temps deviendra plus variable avec parfois des averses et éventuellement de l'orage. Les températures tourneront autour de 18 degrés, mais il fera plus frais à la Côte.