Un week-end de Nouvel An froid et nuageux

Durant la nuit, du brouillard givrant pourra se former, surtout dans le sud-est du pays. Les minima seront compris entre -8 et -4 degrés au sud sillon Sambre-et-Meuse et entre -2 et +1 degré ailleurs.

Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. Samedi, après une nuit froide, le temps sera très nuageux mais sec, à quelques bruines près. En Ardenne, des éclaircies prédomineront.

Dans le sud-est, les brouillards givrants seront sans doute tenaces. Les maxima varieront de -1 degré à +5 degrés à la mer. Le vent sera faible ou modéré de sud à sud-ouest. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec quelques faibles précipitations intermittentes. Il fera froid avec des températures qui resteront parfois négatives toute la journée dans le sud du pays et qui ne seront que légèrement positives dans le centre.

En soirée, les températures augmenteront avec l'arrivée de l'air perturbé en provenance de la mer du Nord. Durant la nuit de dimanche à lundi, une perturbation sera à l'origine de pluie ou de neige fondante en plaine, et de chutes de neige au sud du sillon Sambre-et-Meuse, où une accumulation de quelques centimètres sera possible.

Les jours suivants, un régime d'averses semble s'installer. Les maxima, d'abord autour de 4 ou 5 degrés dans le centre, avec de faibles gelées nocturnes. Jeudi, une nouvelle zone de pluie pourrait atteindre le pays en fin de journée et le temps deviendra plus doux.