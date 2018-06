Un soleil généreux et un temps estival ce mercredi

Le temps sera estival et ensoleillé ce mercredi, avec des maxima atteignant 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 28 degrés en Campine. A la Côte, le thermomètre ne dépassera pas 20 degrés, selon les prévisions de l'IRM. Sur l'est du pays, quelques nuages traverseront le ciel. Le vent, modéré, soufflera de secteur nord-est.