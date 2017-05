Un rond-point maritime pour éviter les embouteillages

Dès ce 1er juin, les navires commerciaux devront impérativement contourner les parcs éoliens des deux pays, a indiqué le secrétaire d'Etat en charge de la Mer du Nord, Philippe De Backer (Open Vld). "Chaque matin à la radio on entend le nombre de kilomètres d'embouteillages sur nos routes. Mais sur mer aussi, des files commencent à se former, ce qui peut conduire à des situations dangereuses", souligne M. De Backer. Les nouvelles routes maritimes seront communiquées au niveau international et seront inscrites sur les cartes maritimes officielles. Des bouées seront aussi placées pour indiquer aux navires les zones désormais interdites au trafic. Dès jeudi, seuls les navires scientifiques et d'entretien seront autorisés à passer entre les parcs éoliens des deux pays.