Un projet wallon pour réduire de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires en 5 ans

"Générations Terre" veut ainsi établir des synergies entre différents acteurs du monde agricole et les Parcs naturels. Le ministre wallon de l'Agriculture Réné Collin (cdH) était d'ailleurs présent pour l'occasion.

Trois Parc Naturels et la Fédération des Parcs Naturels participent à ce projet pilote. Leur mission est d'accompagner les agriculteurs volontaires à faire évoluer leurs pratiques agricoles, et ce, de manière objective et indépendante.

Les résultats du projet pilote doivent permettre de répercuter à l'échelle de la Wallonie des nouvelles pratiques agricoles et répondre aux enjeux de ce secteur. "Onze communes sont concernées. Le but est de trouver des solutions alternatives pour se passer des molécules de synthèses. Pour ce faire, il est nécessaire de bien connaitre les sols. On va partir des techniques existantes mais aussi avancer dans la recherche en faisant des tests sur nos différentes terres", explique René Poismans, directeur du Centre Wallon de recherche agronomique. D'après lui, les agriculteurs sont demandeurs d'une telle initiative pour trois raisons principales : leur image, la santé des consommateurs mais aussi la pérennité de leur emploi.