Un nouvel outil pour lutter contre les théories du complot

A l'aide de 14 capsules thématiques et de six capsules d'exercices, le portail élaboré avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la CoCoF entend "prendre du recul par rapport à ce genre singulier d'information sans prétendre le diaboliser".

Parmi les capsules proposées figurent notamment un explicatif des différences entre rumeurs, théories du complot et désinformation ou encore un historique des thèses conspirationnistes.

Une étude de cas sur la mission Apollo 11, qui envoya pour la première fois des êtres humains sur la lune, ainsi que six autres modules d'exercices et un livret pédagogique sont également disponibles.

theoriesducomplot.be