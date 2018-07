Un mort lors d'une tentative de braquage d'une bijouterie à Gand

La tentative de braquage a eu lieu en milieu de journée, visant la bijouterie Moens, dans la Bredestraat. Deux suspects sont entrés dans la boutique. Les circonstances des faits sont encore peu claires, mais des coups de feu ont été tirés, peut-être par le bijoutier. Selon les premières informations du parquet, un des suspects a été touché par les tirs. Les assaillants ont ensuite pris la fuite sur une moto.

Dans cette fuite, un des individus est tombé de l'engin et est décédé en rue. La police recherche activement l'autre braqueur présumé. "Nous utilisons tous les moyens possibles pour trouver le suspect, et nous avons entre autres mis en service un hélicoptère de la police", indique la porte-parole du parquet Eva Brantegem. Un expert en armes et un médecin légiste sont notamment descendus sur les lieux.