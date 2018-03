Un millier de personnes accueillies chaque nuit dans les centres du Samusocial

Toutes les personnes en demande d'un hébergement durant la vague de froid qui a touché le pays la semaine dernière ont pu être accueillies, souligne le Samusocial. Les équipes ont également été à la rencontre de celles qui ne souhaitaient pas se rendre dans un centre, afin d'évaluer dans quelle mesure elles avaient des besoins médicaux urgents, précise un porte-parole.

Depuis un peu plus d'une semaine, entre 950 et 1.050 personnes sans abri ont été hébergées chaque nuit dans les sept centres gérés par le Samusocial, dont quatre sont des centres spécifiquement hivernaux. Avec le plan hiver régional, 600 places d'accueil sont débloquées sur le territoire de la Région, en plus des 400 places ouvertes toute l'année. Cette année, une centaine de places supplémentaires ont également pu être mises à disposition. A ces 1.100 places s'ajoutent les 340 autres gérées par la Croix-Rouge à Bruxelles, rappelle le Samusocial.

Le plan hiver régional se terminera fin avril, mais des centres pourront déjà fermer graduellement courant avril. Le retour à la capacité des 400 places habituelles est donc prévu le 1er mai.