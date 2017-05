Un mail sexiste de l'ULB jugé "contraire aux valeurs et aux habitudes" de l'université

La semaine dernière, les étudiants de la faculté de Médecine de l'ULB ont reçu un mail concernant, entre autres, le code vestimentaire à respecter lors de la proclamation des résultats le 28 juin prochain. Le texte stipule notamment que "d'un point de vue esthétique, il est préférable que les jeunes femmes revêtent une robe ou une jupe ainsi qu'un joli décolleté et les hommes, un costume".

"C'est un mail qui est parti du secrétariat de la faculté et qui contenait 20 consignes en rapport avec cette proclamation", a précisé le porte-parole selon qui la phrase mise en cause est "totalement déplacée et contraire aux valeurs et aux habitudes de l'ULB" où la question de l'égalité des sexes est prise "très au sérieux".

"C'est un incident isolé et malheureux" pour lequel le doyen de la faculté s'est officiellement excusé, a poursuivi le porte-parole. Une réunion est prévue lundi avec les différentes personnes en charge de la proclamation des résultats.