Un loup à nouveau actif en Flandre, au moins deux spécimens présents dans le Limbourg

Neuf moutons ont été tués depuis la semaine dernière dans la région de deux zones naturelles dans le Limbourg (Bosland et le domaine militaire de Kamp van Beverlo). "Il est presque sûr qu'il s'agit de l'oeuvre d'un loup. Nous ne serons sûrs à 100% qu'après les résultats des analyses des échantillons ADN", souligne l'agence flamande. Le premier signalement de moutons tués date du début de la semaine passée, dans un troupeau géré par cette même agence et l'association environnementale Natuurpunt. Quatre animaux avaient alors été retrouvés morts. Si les moutons se trouvaient derrière une grille électrique, la tension était trop faible à cause de la sécheresse. Ici et là, la grille était également en mauvais état. Un autre cadavre a ensuite été découvert dans l'environnement immédiat mais la bête ne faisait pas partie du troupeau et était morte depuis plus longtemps. Enfin, quatre autres moutons ont été retrouvés morts samedi. D'après les experts de l'Agence flamande pour la nature et les forêts, qui se basent sur des images d'une caméra pour gibier, il est désormais certain qu'outre la louve Naya, un autre spécimen de cette espèce est présent dans cette région de la province de Limbourg. Naya était entrée en Belgique début janvier en venant des Pays-Bas. Elle avait séjourné durant un petit moment dans les environs du domaine militaire de Bourg-Léopold dans le Limbourg, avant d'être immortalisée pour la première fois par des caméras à la mi-mars dans le plus grand domaine boisé de Flandre, le Bosland (Limbourg). Elle se trouve apparemment toujours dans la région. Elle a en effet été aperçue sur des images de surveillance il y a deux semaines. Enfin, un autre loup, qui avait également été vu dans le Limbourg, avait, quant à lui, été écrasé par une voiture à Opoeteren le 11 mars.