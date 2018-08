Un jeune qui débute gagne environ 2.195 euros

Acerta a calculé le premier salaire brut moyen en Belgique. Les résultats montrent que les jeunes travailleurs débutants gagnent environ 2.195 euros par mois. Les titulaires d'un diplôme universitaire gagnent plus que la moyenne, environ 2.426 euros par mois. Il en va de même pour les diplômés de l'enseignement supérieur non universitaire, avec un premier salaire mensuel moyen de 2.293 euros. Pour les diplômés de l'enseignement secondaire, les chiffres retombent à 2.155 euros par mois pour un diplômé de l'enseignement secondaire supérieur et 1.830 euros pour le titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

L'enquête indique également qu'un ouvrier débutant qualifié gagne en moyenne 2.364 euros par mois. C'est 20% de plus qu'un employé débutant avec le même niveau d'étude. S'il dispose d'un bachelier, l'ouvrier qualifié perçoit jusqu'à 2.767 euros. Pour un employé titulaire d'un bachelier, le salaire sera de 2.272 euros en moyenne.

C.D.