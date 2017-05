Un entretien "cordial, respectueux et très direct" entre Michel et Trump

Cet entretien "d'une petite heure" - et donc plus long que prévu dans le programme initial de M. Trump - dans une salle du Palais royal a été "sans tabou" "et sans langue diplomatique", a assuré M. Michel lors d'une rencontre avec quelques journalistes au Lambermont, sa résidence de fonction à Bruxelles.

Le président américain et le Premier ministre ont évoqué "de très nombreux sujets", comme l'emploi, les relations économiques et le libre-échange - M. Michel a distribué aux membres de la délégation américaine, à priori protectionniste et isolationniste, trois fiches illustrant le fait que la Belgique est le 13ème investisseur étranger aux Etats-Unis -, l'attachement belge au multilatéralisme, à la construction européenne et aux accords de Paris sur le climat, le partage équitable du fardeau en matière de défense.

Le Premier ministre a aussi insisté sur l'importance de la lutte contre le terrorisme, un des sujets qui tiennent à coeur du président américain. "Nous sommes dans le même camp dans le cadre de la lutte contre le terrorisme", a-t-il dit à la presse en rappelant que la Belgique était présente sur plusieurs théâtres d'opération à l'étranger.

Rencontre avec le Roi

M. et Mme Trump sont arrivés vers 16h55 au Palais, sous bonne escorte, dans une ville placée sous haute surveillance policière et militaire. Les deux couples ont brièvement posé pour la presse sous les ors de la grande galerie, ornée de hauts lustres.

Le président américain effectue sa première visite à l'étranger depuis son investiture le 20 janvier - il s'est rendu auparavant en Arabie saoudite, en Israël, dans les Territoires palestiniens et au Vatican.

Programme de jeudi

Jeudi, M. Trump commencera la journée par une rencontre avec les présidents du Conseil européen Donald Tusk et de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Le président américain déjeunera ensuite avec son homologue français Emmanuel Macron. Ils participeront tous les deux plus tard dans l'après-midi à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Otan et à la réunion spéciale rassemblant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation.