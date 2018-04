Le vent deviendra modéré de secteur nord-est au nord du sillon Sambre et Meuse et modéré d'est à sud-est en Haute Belgique. A la côte, il sera assez fort. Les maxima seront compris entre 12 degrés au littoral, 16 degrés à Bruxelles et 21 degrés en Lorraine Belge.

Des averses et des orages sont encore prévus dans la nuit de dimanche à lundi.

Pour le début de la semaine, le temps sera nuageux, venteux et frais avec des périodes de pluies ou d'averses.