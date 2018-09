Un début septembre et une rentrée sous le soleil

Le temps restera sec avec des maxima qui oscilleront entre 16 ou 17°C en Ardenne et 21 ou localement 22°C en plaine, sous un vent généralement faible de secteur nord-est, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein et les minima descendront vers des valeurs comprises entre 5°C dans les Hautes Fagnes et de 8 à 11°C dans les autres régions du royaume.

Dimanche, le soleil se montrera généreux en matinée. A nouveau, des nuages apparaîtront en cours de journée mais le temps restera sec. Les températures maximales seront comprises entre 19°C en Haute Ardenne et 23 ou 24°C dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est.

Lundi, la rentrée des classes se fera sous le soleil et un temps sec. La nébulosité augmentera néanmoins et, à la fin de la première journée de l'année scolaire, les écoliers pourraient faire face à quelques averses, surtout dans l'est du pays. En soirée et pendant la nuit, le risque d'averses et d'éventuels orages localisés s'étendra à toutes les régions. Le mercure affichera entre 18 ou 19°C sur les hauteurs ardennaises et à la mer, et 21 ou 22°C dans le centre. De averses sont attendues mardi et mercredi, avec des maxima entre 19 et 23°C.