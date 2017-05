Un Belge sur 8 vit dans un logement "malsain"

Un Européen sur six affirme vivre dans un logement "malsain": un bâtiment humide, aux températures inadaptées ou qui manque de lumière du jour. C'est une des conclusions d'un rapport composé par trois agences et centre de recherches indépendants, qui ont croisé les statistiques d'Eurostat et de l'OCDE, une enquête menée auprès de 12.000 Européens et plus de 200 publications scientifiques, écrit La Libre Belgique mercredi.