Un avant-goût d'été avant les orages

Samedi, un anticyclone placé au-dessus de la Pologne nous enverra de l'air très chaud d'origine tropicale. Il fera ensoleillé et les températures pourront atteindre les 23 à 25 degrés en Ardenne, 26 ou 27 degrés à la mer et 28 à 30 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud à sud-est.

En soirée et la nuit, les restes d'une perturbation alimenteront l'instabilité, avec le développement possible de quelques orages, surtout dans l'ouest du pays et localement intenses.

Dimanche, l'instabilité restera marquée avec un risque d'averses et d'orages localisés. Le soleil fera aussi entretemps de belles apparitions et il fera très chaud avec des maxima de 26 à 31 degrés. Le vent de mer limitera toutefois les maxima à des valeurs proches de 20 degrés au littoral.

Lundi, le temps restera chaud et variable avant un retour, mardi, de la pluie et des températures de saison, avoisinant les 20 degrés.